23 luglio 2019- 16:41 Anac: Brescia (M5S), 'Cantone ha rafforzato lotta a corruzione'

Roma, 23 lug. (AdnKronos) - “In questi anni ho avuto modo di apprezzare l’indipendenza e la competenza di Raffaele Cantone alla guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Con atti concreti e autorevoli interventi nel dibattito pubblico il presidente Cantone ha rafforzato la lotta alla corruzione e la cultura della legalità. Resterà una risorsa eccellente per la magistratura. Faremo tesoro del suo ultimo intervento in Parlamento in audizione sul conflitto di interessi in commissione Affari Costituzionali. Su questa legge accelereremo da settembre”. Così Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali di Montecitorio e deputato del MoVimento 5 Stelle.