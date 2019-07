23 luglio 2019- 13:00 **Anac: Zingaretti, 'con Cantone presidio legalità, governo non smantelli'**

Roma, 23 lug. (AdnKronos) - “Da amministratore e Presidente di Regione ho conosciuto il grande lavoro che Raffaele Cantone ha portato avanti per fare dell’Anac un presidio di legalità e innovazione per tutta la pubblica amministrazione. Nel ringraziarlo voglio sostenere il suo messaggio affinché tutte le istituzioni siano unite e vigili nella lotta alla corruzione che è il primo nemico di chiunque ami l’Italia, l’Italia del lavoro e dello sviluppo". Lo scrive in una nota il segretario nazionale Pd Nicola Zingaretti."Mi unisco alle preoccupazioni di quanti temono che questo governo voglia liquidare in fretta l’esperienza di Cantone all’Anac - prosegue Zingaretti - Sappiano che il Pd si opporrà a questo disegno pericoloso e che riporterebbe indietro il nostro Paese”.