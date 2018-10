16 ottobre 2018- 16:08 Anas: al Saie con tutte le tecnologie in mostra

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - Anas sarà presente dal 17 al 19 ottobre al Saie di Bologna, la Fiera dell’edilizia e dell’ambiente, con uno stand e un ampio programma convegnistico interamente dedicato alle nuove tecnologie applicate alla manutenzione delle strade. Il 18 ottobre, inoltre, alle ore 10 l’amministratore delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani, interverrà al convegno La manutenzione delle infrastrutture stradali. Fari puntati sui sistemi di monitoraggio dei ponti ad intelligenza artificiale. Ma non solo. Al Saie saranno in mostra tutte le innovazioni tecnologiche di ultima generazione proposte da alcune delle principali aziende che collaborano con Anas: Bridgestone (per il controllo dello stato delle pavimentazioni), Italdron (per l’integrazione dei droni nel sistema ispettivo e gestionale), Leica (per le ispezioni digitali in galleria), Mapei (per i cordoli dei ponti e dei viadotti in calcestruzzo fibrorinforzato), Sentetic e Sirti (per il controllo predittivo dei ponti e dei viadotti), Dicea “La Sapienza” (per il monitoraggio da satellite delle infrastrutture), Sysdev (per il monitoraggio strutturale dei ponti e dei viadotti). Nell’area della Fiera dedicata alle eccellenze, Anas sarà presente nell’ambito del settore infrastrutture e digitalizzazione con la prima applicazione del sistema di controllo delle anomalie di comportamento dei ponti installata sul Viadotto Daino lungo l’autostrada A19 in Sicilia. Il progetto è realizzato in collaborazione con un’azienda leader nel settore delle telecomunicazioni come Sirti e con la startup Sentetic. L’approccio è fortemente innovativo: controllare in continuo il comportamento delle opere basandosi su big-data e deep learning.