ANAS: ANNUNCIA PRIMI 3 CLASSIFICATI CONCORSO 'REINVENTA CAVALCAVIA' (2)

26 luglio 2017- 15:57

(AdnKronos) - “I progetti premiati – ha affermato il Presidente di Anas Gianni Vittorio Armani - rappresentano delle best practices nell'ambito della progettazione integrando le soluzioni tecnico-funzionali con l'esigenza di garantire i massimi standard in fatto di durabilità, sicurezza e costi di manutenzione. Le opere stradali infatti devono essere non solo utili ma anche belle e sicure”. L’aggiudicazione del primo premio del Concorso è stato assegnato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Professionisti Via Ingegneria SRL - Cibinel – Laurenti – Martocchia architetti associati. Per il secondo premio è stato scelto il Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Professionisti SE.I.CO. SRL - Palazzetti Marco - Lunardini Giuseppe. Il terzo invece è andato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Integra Srl -Knight Architects Ltd. A ciascuno dei sei concorrenti successivi, dal 4° al 9° posto (che sono nell’ordine R.T.I. E.D.IN. S.r.l. ed altri; RTI S.I.N.A. SPA ed altri; RTP Marino la Torre ed altri; MT Studio Srl; RTI Lotti Ingegneria S.p.A. ed altri; RTI Sipal Spa ed altri), verrà erogato un rimborso spese di 1.500 euro. La commissione ha valutato i progetti attenendosi ai criteri del bando. I primi tre classificati sono stati scelti nel corso delle diverse sedute di commissione sulla base di elaborati che rispondessero al meglio alle condizioni di flessibilità, funzionalità, costi, etc.