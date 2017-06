ANAS: ARMANI, DAL 18 LUGLIO CANTIERI CHIUSI SU A2, AUTOSTRADA SGOMBRA

26 giugno 2017- 14:29

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - Il 18 luglio prossimo si chiuderanno tutti i cantieri sulla nuova A2. Ad annunciarlo è stato il presidente di Anas, Gianni Vittorio Armani, interpellato, a margine della presentazione di 'Autostrade del Mediterraneo. Guida per viaggiare con gusto', sulla viabilità dell'arteria autostradale in vista dell'esodo estivo. "Il 18 luglio chiudiamo tutti i cantieri, anche quelli della manutenzioni. L'autostrada sarà -ha assicurato Armani -completamente sgombra. Le file ci saranno a Villa San Giovanni per gli imbarchi".