ANAS: ARRIVA 'GUIDA PER VIAGGIARE CON GUSTO' SU NUOVA A2

26 giugno 2017- 14:26

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - Un bellissimo pezzo d’Italia tra Salerno e Reggio Calabria tutto da scoprire: oltre ad accorciare i tempi di percorrenza, la nuova A2, ribattezzata Autostrada del Mediterraneo, offre ora anche la possibilità di conoscere i tanti tesori e ricchezze paesaggistici, culturali ed enogastronomici del Sud Italia. Ed è questo l’obiettivo del nuovo volume 'Autostrada del Mediterraneo - Guida per viaggiare con gusto 2017', che punta a condurre i lettori alla scoperta del bello e del buono in Campania, Basilicata e Calabria. Il volume, ideato da Repubblica in collaborazione con Anas e con le Regioni Basilicata e Calabria e presentato questa mattina a Roma, alla presenza del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini, propone ai lettori un viaggio attraverso 34 itinerari distribuiti lungo i 432 chilometri della nuova autostrada, conducendoli attraverso racconti evocativi e consigli preziosi alla scoperta dei luoghi da non perdere. Le uscite autostradali hanno un ruolo fondamentale in questo viaggio fatto di parole e immagini. Fisciano e Baronissi sono solo le prime e conducono alla scoperta delle bellezze naturali del Parco dei Monti Picentini, tra profili disegnati dal carsismo, eremi e prodotti tipici della gastronomia di un territorio che fa da ideale cerniera tra l'Irpinia e il salernitano. Ed è proprio quello di Salerno il primo degli itinerari cittadini, seguito da una profonda e affascinante deviazione verso la penisola sorrentina con Ravello, Amalfi, Positano, Nerano, Maiori, Sorrento e Vico Equense. Tappa poi a Battipaglia per gustare la mozzarella di bufala per poi andare alla scoperta dei tesori storici conservati tra Paestum e Agropoli, prima di arrivare a Sicignano degli Alburni e addentrarsi nella vicina Basilicata.