ANAS: ARRIVA 'GUIDA PER VIAGGIARE CON GUSTO' SU NUOVA A2 (2)

26 giugno 2017- 14:26

(AdnKronos) - Il tragitto che porta a Potenza, con i borghi e le tipicità che si incontrano lungo la strada, quello che porta ai Sassi di Matera, un altro che permette di scoprire i panorami mozzafiato della Lucania interna, fino alla costa ionica chiusa tra Metaponto e Policoro. Ma da Sicignano inizia anche l'attraversamento dell'area interna del Parco del Cilento e poi il viaggio entra così in terra calabrese. Se Maratea e la riviera dei Cedri sono il primo squillo in salsa marinara, il Parco degli Appennini Lucani accoglie nella sua biodiversità, prima di immergersi nello sconfinato Parco del Pollino. Costa ionica e costa tirrenica sono raggiunte dai percorsi disegnati a partire da un tracciato autostradale che lambisce il territorio della Sila così come le spiagge di Amantea e Falerna. Procedendo ancora a sud si arriva a Tropea e alle nuove testimonianze della storia monastica del meridione, come quelle conservate nella Certosa di Serra San Bruno. Un nuovo alternarsi di scenari montani e spiagge dorate è quello che caratterizza il passaggio dall'Aspromonte a Scilla e a Reggio Calabria. Mentre l’ultimo percorso parte dal lungomare reggino e porta alle memorie grecaniche intorno a Bova. "Le infrastrutture -ha detto il presidente di Anas Gianni Vittorio Armani - non sono solo cemento e acciaio ma anche tecnologia e strumento di valorizzazione e sviluppo del territorio. Prima la Salerno-Reggio Calabria era più un impedimento ed era meglio lasciar perdere piuttosto che andarci. Oggi, oltre a impiegare un'ora in meno, consente di attraversare un territorio bellissimo che deve essere raccontato".