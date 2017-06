ANAS: ARRIVA 'GUIDA PER VIAGGIARE CON GUSTO' SU NUOVA A2 (3)

26 giugno 2017- 14:26

(AdnKronos) - "L’Autostrada del Mediterraneo -ha dichiarato il ministro Franceschini- offre al viaggiatore molte opportunità per scoprire o riscoprire un patrimonio culturale straordinario. Dai castelli svevi e aragonesi ai parchi archeologici di Paestum, Ercolano e Pompei, dal Parco Nazionale del Cilento al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria sono molti i luoghi che, anche grazie a questa guida, potranno essere tappe di un viaggio che ogni volta si rivelerà un’esperienza"."Il progetto di rilancio della nuova A2 non solo come infrastruttura di trasporto, ma anche come spazio di promozione turistica del territorio, ha rilevanza strategica per la Calabria", ha sottolineato il Presidente della Regione Calabria Mario Oliberio. L’Autostrada del Mediterraneo può fare da volano per lo sviluppo della Regione. Rappresenta, infatti, non solo un’arteria su cui si spostano quotidianamente merci e passeggeri, ma anche il biglietto da visita per i turisti che la visitano. Troppo spesso chi ha viaggiato sulla vecchia A3 ha dovuto fare i conti con rallentamenti, disagi, incuria. Una situazione di inefficienza e degrado talmente evidente e cronicizzata da essere diventata l’emblema dei mali della Calabria, contribuendo a danneggiare gravemente l’immagine della regione".