9 novembre 2018- 11:59 Anas: Bonomi, non sono disponibile, impegnato con Arexpo

Milano, 9 nov. (AdnKronos) - Giuseppe Bonomi è impegnato con Arexpo e non intende andare a fare l'amministratore delegato di Anas, dopo l'uscita di Gianni Vittorio Armani. "Sono impegnato con passione nello sviluppo di Mind, il più importante progetto di innovazione del nostro Paese, che sta prendendo forma nell’area che ha ospitato l’Esposizione Universale Milano 2015. E’ un ruolo rilevante che mi soddisfa pienamente e anche per questo confermo di non essere disponibile per incarichi all’Anas", spiega in una nota Bonomi, in risposta alle indiscrezioni di stampa. "Ho dedicato tutta la mia attività professionale, ormai ultradecennale, alla realizzazione di progetti strategici per il futuro di Milano, del sistema territoriale lombardo e del Paese a partire dalla realizzazione di Malpensa e l’ho fatto quando in pochi credevano a un aeroporto che oggi supera i 24 milioni di passeggeri. Lo stesso spirito positivo - aggiunge - vale anche oggi per Mind e per tutta la mia attività. Più in generale ritengo che sia importante proseguire in un percorso che renda le nostre infrastrutture più moderne evitando di aumentare il divario che già oggi abbiamo nei confronti degli altri paesi europei, un percorso che non deve essere interrotto nell’interesse del Paese", conclude Bonomi.