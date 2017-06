ANAS: CONTROLLATA AIE FIRMA CONTRATTO PER BY-PASS TBILISI

1 giugno 2017- 16:50

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - Anas International Enterprise (AIE), controllata del Gruppo Anas, ha firmato oggi un contratto per la progettazione del nuovo by-pass autostradale di Tbilisi, capitale della Georgia. La firma è giunta a seguito dell’aggiudicazione della gara bandita dal Roads Department del Ministry of Regional Development and Infrastructure della Georgia e finanziata da Asian Development Bank nel luglio 2016. Il contratto aggiudicato da AIE prevede lo studio e la progettazione di 85 km di una nuova autostrada, nell’ambito del piano di sviluppo infrastrutturale della Georgia. In particolare, il tracciato in oggetto coprirà la tratta Zhinvali – Natakhtari (30 km) e quella Natakhtari – Rustavi (55 km). Le attività aggiudicate dalla cordata italiana, capeggiata da Anas International Enterprise e a cui partecipano anche IRD Engineering e Gestione Progetti Ingegneria, hanno un valore di 7,2 milioni di euro. In una prima fase verrà effettuata un’analisi della fattibilità tecnico, ambientale, economica e finanziaria. In un seconda fase è prevista la progettazione di dettaglio della tratta autostradale.