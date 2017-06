ANAS: CONTROLLATA AIE FIRMA CONTRATTO PER BY-PASS TBILISI (2)

1 giugno 2017- 16:50

(AdnKronos) - Nel corso delle riunioni che hanno preceduto la formalizzazione del contratto l’amministratore delegato di AIE, Bernardo Magrì, ha incontrato il Premier georgiano, Giorgi Kvirikashvili, ed altri esponenti di governo. Nel corso di tali incontri il Premier ha espresso soddisfazione per l’aggiudicazione della gara e per la presenza di AIE nel proprio Paese. Dal canto suo, Anas International Enterprise si è resa disponibile a supportare il Governo georgiano nella modernizzazione della rete stradale, non solo offrendo servizi di ingegneria ma candidandosi a svolgere un ruolo di partner per lo sviluppo di concessioni. Nell’ambito di questa strategia Anas International prevede l’apertura di una branch a Tbilisi, sia per ottimizzare le attività relative allo svolgimento del contratto sia per consolidare la propria presenza nell’area caucasica, che è di grande interesse per lo sviluppo commerciale lungo l’asse dei trasporti nord-sud che collegherà Mosca con il Golfo Persico.