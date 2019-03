12 marzo 2019- 14:10 Anas: entro 2022 pubblicherà gare appalto per 28 mld

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - Per rilanciare i cantieri, Anas pubblicherà entro il 2022 gare d'appalto per un totale di 28 miliardi di euro. A indicarlo è stato l'amministratore delegato della società, Massimo Simoni, nel corso di un'audizione alla Camera. Della cifra complessiva, 25,2 miliardi saranno impiegati per la realizzazione di nuove opere e interventi di manutenzione. Sul fronte della manutenzione programmata, Anas prevede una spesa annua di 620 milioni nel 2019 e 800 nel 2020, più del doppio rispetto al 2016, quando non andarono oltre i 370 milioni.