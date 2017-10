ANAS: FIT, BENE PIANO INVESTIMENTI, Sì A INTEGRAZIONE CON FS (2)

4 ottobre 2017- 17:27

(AdnKronos) - “Dopo l’ottimo rinnovo del ccnl, occorre attuare il nuovo modello di esercizio e le relative urgenti assunzioni d personale", dice poi Rosario Fuoco, Coordinatore nazionale Fit-Cisl per Anas. "Bisogna rendere omogeneo - afferma- il processo di rientro dei 3.500 km di strade in corso, obiettivo perseguito da sempre dalla Fit-Cisl e dal sindacato in generale, condiviso in pieno da questo nuovo management". "Dopo aver superato le criticità inerenti la recente condivisione del nuovo modello territoriale, Anas - conclude il sindacalista- dovrà dare seguito con assunzioni di tecnici che rafforzino le strutture esistenti sia sulle nuove opere che sui cantieri della manutenzione programmata e ricorrente, considerato che ha ormai avviato un importante processo di investimento in tali ambiti”.