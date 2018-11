15 novembre 2018- 18:20 Anas: il 27 novembre assemblea su nomine vertici

Roma, 15 nov. (AdnKronos) - Si stringono i tempi per le nuove nomine ai vertici di Anas. L'assemblea della società, secondo quanto riferiscono fonti vicine al dossier, è convocata per il 27 novembre prossimo con all'ordine del giorno la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Il nuovo board dovrebbe quindi riunirsi il giorno successivo per il conferimento delle deleghe al nuovo amministratore delegato.