ANAS: IN 2017 PUBBLICATE GARE PER 2,5 MLD, AGGIUDICATE PER 2,3 MLD (2)

2 gennaio 2018- 12:30

(AdnKronos) - La tornata di bandi di fine anno, che coinvolge l’intera rete viaria gestita da Anas, riguarda appalti per l’affidamento di accordi quadro a livello nazionale per interventi di manutenzione per corpo stradale del valore di 220 milioni di euro; sistemazione dei versanti rocciosi e protezione del corpo stradale del valore complessivo di 80 mln di euro; adeguamento delle barriere di sicurezza e posa in opera di barriere stradali di 'tipo Anas' e lavori complementari sulla rete viaria nazionale, del valore complessivo di 75 milioni di euro; realizzazione di sistemi per l’infrastrutturazione tecnologica delle strade. Si tratta di un importo di 10 milioni di euro che si aggiunge ai bandi pubblicati finora nell’operazione #stradatecnologica per un valore complessivo di 345 milioni di euro. L’appalto prevede la realizzazione di reti tecnologicamente avanzate anche in fibra ottica per la gestione e il monitoraggio da remoto degli impianti, presenti e di futura installazione, lungo le strade in gestione diretta; la rete è finalizzata al miglioramento dell’interconnessione anche con i sistemi tecnologici di ultima generazione; impianti tecnologici, del valore di 70 milioni di euro; risanamento strutturale gallerie, del valore di 80 mln di euro; protezione catodico galvanica delle opere d’arte del valore di 20 mln di euro.Quattordici bandi interessano gli interventi di ripristino della viabilità colpita dal sisma nelle regioni Umbria, Marche e Lazio per un valore prossimo a 41 milioni di euro.