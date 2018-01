ANAS: IN 2017 PUBBLICATE GARE PER 2,5 MLD, AGGIUDICATE PER 2,3 MLD (3)

2 gennaio 2018- 12:30

(AdnKronos) - Inoltre, 6 bandi interessano la costruzione di nuove opere per 276 milioni di euro e nello specifico: 3 bandi sono i progetti approvati dal Cda di Anas la scorsa settimana, per un valore complessivo di oltre 231 milioni di euro relativi alla Lombardia, alla Toscana e alla Campania. A questi si aggiungono nuovi lavori in Veneto le opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa sulla statale 47 'Valsugana' per un valore di 21 milioni di euro e altri due bandi in Puglia del valore complessivo di oltre 24 mln, uno di 9 mln relativo ai lavori di riqualificazione urbana presso il comune di Palo del Colle, l’altro di circa 15 mln relativo all’ammodernamento ed adeguamento della statale 96 'Barese', nel tratto compreso tra la fine della variante di Altamura e l’inizio della variante di Toritto (1° stralcio dal km 93,598 al km 99,043). Questi lavori completano il più ampio itinerario Bari-Altamura-Matera lungo circa 60 km.Infine 6 bandi di gara per l’affidamento di accordi quadro per servizi di ingegneria per 136 milioni di euro, nello specifico per la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e redazione grafica di elaborati progettuali a supporto delle attività di progettazione interna, del valore di 16 mln di euro; per il monitoraggio ambientale in fase ante operam, in corso d’opera e post opera del valore di 40 mln; per l’esecuzione di servizi di bonifica da ordigni bellici propedeutici all’avvio di lavori per un valore di 32 mln; per la progettazione esecutiva relativi a interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale per un valore di 16 mln; per l’attività di ispezione principale di ispezione di ponti, viadotti e gallerie per un valore di 8 mln; per l’esecuzione di prestazioni di progettazione ovvero di attività di supporto alla progettazione, relative ai livelli di approfondimento di fattibilità tecnica ed economica, di progettazione definitiva e di progettazione esecutiva del valore di 24,7 mln, tramite accordi quadro di durata quadriennale relativa all’A2 'Autostrada del Mediterraneo', nell’ambito del progetto Smart Road. I 136 milioni di euro si aggiungono ai 234 milioni già pubblicati nel 2017 totalizzando 370 milioni di euro pubblicati per l’affidamento di accordi quadro per servizi di ingegneria nel corso dell’anno.