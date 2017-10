ANAS: MAZZONCINI, CON PIANO LE MIGLIORI CONDIZIONI MATRIMONIO CON FS

4 ottobre 2017- 17:19

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Un piano di investimenti "importante e soprattutto finanziato, e questo fa la differenza". A sottolinearlo l'amministratore delegato di Fs, Renato Mazzoncini, sul piano 2016-2020 dell'Anas, parlando a margine della presentazione del nuovo paino di Anas. "Un piano di 23,4 miliardi di cui 21 già finanziati: la differenza - ha evidenziato - è enorme, vuol dire poter pianificare gli appalti, i cantieri su un orizzonte di 4-5 anni, cosa che in Anas non si vedeva da anni e sicuramente la miglior situazione in cui si poteva portare Anas al matrimonio col gruppo Ferrovie". "Anas - ha proseguito l'ad di Fs - deve progressivamente uscire dal perimetro della Pa in modo da attivare tutti i normali strumenti che un'azienda industriale ha a disposizione e quindi mettere a terra quegli investimenti e finanziamenti che il governo ha dato per l'infrastruttura stradale". Infine, parlando dell'integrazione Fs-Anas, il numero uno delle Ferrovie ha confermato che la chiusura dell'operazione sarà Sul closing dell'operazione Fs-Anas, Mazzoncini ha ribadito che "entro l'anno": "Stiamo andando esattamente come da programma", ha detto.