31 maggio 2019- 14:16 Anas: Mit, nessuno stop a investimenti, contratto programma sale a 33 mld (3)

(AdnKronos) - Con i circa 800 milioni di euro di produzione prevista nel 2019, di cui 150 milioni dovuti al piano accelerazione cantieri, sottolinea il Mit, "si prevede di rifare la pavimentazione stradale di 6.100 km; risanare 91 viadotti; installare nuove barriere di protezione per 370 km. Più altri interventi di adeguamento, messa in sicurezza e riqualificazione di strade come, ad esempio, illuminazione svincoli, adeguamento impianti in galleria, nuove rotatorie o anche opere di ingegneria naturalistica per risanamento da dissesti idrogeologici".Il Mit e Anas, dunque, "restano fortemente impegnati ad accelerare le opere, piccole e grandi, che servono davvero al Paese".