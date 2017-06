ANAS: OK A PROGETTO BILANCIO INTEGRATO 2016, UTILE NETTO A 18,9 MLN (+13%)

27 giugno 2017- 16:19

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - Il Cda di Anas, che si è riunito sotto la presidenza di Gianni Vittorio Armani, ha esaminato e approvato il Progetto di Bilancio Integrato dell'azienda al 31 dicembre 2016, che si chiude con un utile di 18,9 milioni di euro, in crescita del 13% sul 2015, risultando tra i gestori stradali più efficienti del nostro Paese. Lo rende noto il gruppo in un comunicato.Il 2016 è stato per l’Anas l’anno del Piano Industriale Anas 2020, basato su iniziative di miglioramento che coinvolgono oltre l’80% dei processi aziendali. Gli ambiti di intervento si riferiscono ai costi operativi dell’azienda, alla sua produttività, alla capacità di ricavo e a tutti i processi aziendali che sono stati rivisti nell’ottica di un incremento dell’efficacia e del controllo.Nel corso dell’anno di riferimento Anas ha integrato il piano industriale con un articolato piano di investimenti che copre un arco temporale quinquennale (2016-2020) per un valore complessivo di 23,4 miliardi di euro, di cui circa 16 miliardi già finanziati.