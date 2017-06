ANAS: OK A PROGETTO BILANCIO INTEGRATO 2016, UTILE NETTO A 18,9 MLN (+13%) (2)

27 giugno 2017- 16:19

(AdnKronos) - "Il bilancio 2016, che migliora tutti i parametri economici e industriali dell’Azienda - commenta il presidente Gianni Vittorio Armani - predispone nel migliore dei modi Anas all’ingresso nel gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane. Il percorso tracciato con il Decreto legge 50/2017, recentemente convertito in legge, ha stabilito alcuni step di valutazione fondamentali, che Anas è impegnata a sostenere".Il 2016 è stato un anno di transizione in termini di risultati di investimento, per effetto della modifica della normativa relativa agli appalti e delle tempistiche di approvazione del contratto di programma, che ha determinato una produzione di 1,7 mld sostanzialmente in linea con il 2015. Ma ciò non ha impedito, nel corso del 2016, di registrare alcuni importanti risultati: record storico degli interventi di manutenzione straordinaria con 368 mln di euro, quasi il doppio di quanto registrato nel periodo 2010-15; incremento di oltre il 35% rispetto a quanto registrato nel periodo 2010-15, della spesa complessiva in manutenzione (630 mln di euro); la pubblicazione di appalti per un valore di 2,3 mld di euro, valore più che raddoppiato rispetto al 2015; riduzione drastica della posizione finanziaria netta tramite riduzione di circa 1 mld dell’indebitamento verso fornitori e banche; miglioramento sia dell’utile netto a 18,9 mln (+13% rispetto al 2015), sia dell’ebitda a 150,6 mln (+21% rispetto al 2015), ottenuto anche attraverso un forte impulso al contenimento dei costi operativi (-9 milioni di euro).Nell’anno Anas ha inoltre ottenuto il risultato storico di terminare i lavori sulla Autostrada Salerno Reggio Calabria (oggi A2 “Autostrada del Mediterraneo”) e di completare il progetto Quadrilatero Marche Umbria con riferimento alla direttrice Val di Chienti (SS77).