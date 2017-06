ANAS: OK A PROGETTO BILANCIO INTEGRATO 2016, UTILE NETTO A 18,9 MLN (+13%) (3)

27 giugno 2017- 16:19

(AdnKronos) - "Grazie alla concreta azione di accelerazione degli investimenti e al diffuso piano di manutenzione straordinaria avviato su tutta la rete -aggiunge Armani - Anas ha rafforzato il suo ruolo di interlocutore serio e attendibile per lo Stato, che è stato riscontrato su molti fronti". In particolare nell’affidamento del piano degli interventi per i mondiali di sci che si terranno a Cortina nel 2021; nella assegnazione di finanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione per oltre 5 miliardi di euro; nel ruolo che è stato attribuito ad Anas nelle emergenze meteorologiche, nel corso delle quali è stata spesso chiamata ad intervenire anche su strade non di propria competenza; nel ruolo che è stato affidato ad Anas nel recente sisma che ha duramente colpito il Centro Italia: infatti un provvedimento governativo ha stabilito che nell’ottica di velocizzare l’iter e portare a termine nel più breve tempo possibile gli interventi di ripristino della viabilità, Anas potrà effettuare manutenzioni ordinarie e straordinarie su strade comunali, provinciali e regionali. "Si tratta -sottolinea ancora Armani- di importanti riconoscimenti del lavoro che quotidianamente Anas svolge con impegno e che assolve nella piena consapevolezza dell’importanza di garantire il diritto alla mobilità, riportando la viabilità a condizioni di normalità. Tali ingredienti di innovazione, solidità e credibilità -aggiunge- permettono di auspicare l’imminente e necessaria conclusione del lunghissimo iter di approvazione del Contratto di Programma 2016-20, che modifica radicalmente la posizione di Anas rispetto al concedente, con attribuzione di compiti istituzionali chiari e attribuzione del rischio di costruzione e di parametri di efficienza, oltre che di un piano economico finanziario e regolatorio. Permettendo così ad Anas di avvicinarsi agli obiettivi legati all’autonomia finanziaria, in modo da renderla una concessionaria a tutti gli effetti".