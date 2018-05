9 maggio 2018- 18:42 Anas: presentato progetto megalotto 3 nuova statale Jonica (3)

(AdnKronos) - Nella giornata di oggi presso la sede della Regione Calabria a Germaneto, è stata presentata anche una ipotesi di tracciato del collegamento tra Crotone e Catanzaro per il quale Anas ha avviato uno studio trasportistico che prende in esame tutte le possibili soluzioni. La strada statale 106 “Jonica” è stata interessata, oltre che dai lavori di ampliamento e ammodernamento, anche da interventi di messa in sicurezza (svincoli, barriere metalliche e pavimentazioni) su un tratto di circa 84 km per un importo complessivo di oltre 83 milioni di euro. Ad oggi sono stati completati 7 interventi per un costo complessivo di 55 milioni, mentre è in corso di esecuzione un intervento per complessivi 28 milioni di euro. Nell’ottica di risoluzione delle criticità sulle restanti tratte calabresi della Statale 106, nel Piano Pluriennale 2016-2020 è stato definito un programma complessivo di riqualificazione e messa in sicurezza con 10 interventi per un investimento di 790 milioni di euro, compresi i 150 milioni per la variante di Crotone. A tale importo, inoltre, si aggiungono gli ulteriori 339 mln della Delibera CIPE 98/2017 relativi a fondi FSC 2014-20. In occasione dell’incontro si è fatto il punto sull’avanzamento delle attività comprese nel contratto di Programma Anas che prevede investimenti in Calabria per oltre 4,6 miliardi di euro di euro con un piano di appaltabilità che si sviluppa tra il 2018 ed il 2020. Particolare attenzione è stata posta sui lavori riguardanti la Statale 182 focalizzando l’interesse sul completamento di quelli interrotti.