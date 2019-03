12 marzo 2019- 14:12 Anas: punta a potenziare investimenti fino a 33 mld

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - Anas accelera sugli investimenti con una rimodulazione del contratto di programma 2016-2020 che passa da 23,4 a 33 miliardi di euro. E' questa la cifra complessiva prevista dalla nuova proposta presentata al ministero delle Infrastrutture e Trasporti dalla società delle strade del gruppo Fs. A indicarla è stato l'amministratore delegato, Massimo Simonini, nel corso di un'audizione presso la Commissione Ambiente della Camera. La nuova proposta prevede, innanzitutto, una rimodulazione degli investimenti che passano da 23,4 a 29,9 miliardi. Di questi 15,9 miliardi, pari al 53%, sono destinati alla manutenzione programmata e alla messa in sicurezza degli itinerari, 14 miliardi, pari al 47%, destinati a nuove opere e al completamento degli itinerari. A questi 29,9 miliardi si aggiungono poi i 3,1 miliardi previsti dal Fondo Investimenti 2019, istituito dalla legge di Bilancio, per ponti, viadotti e gallerie e viabilità post sisma. In questo modo si arriva a quota 33 miliardi, di cui 28,3 miliardi già finanziati.