12 marzo 2019- 19:53 Anas: punta ad accelerazione investimenti a 33 mld, no decisione su scorporo/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Intanto, dal primo gennaio al 28 febbraio scorso, Anas ha approvato 102 progetti per un totale di 447 milioni. Di questi 98 progetti riguardano la manutenzione ordinaria a fronte di un investimento di 187 milioni e 4 progetti per nuove opere per 260 milioni complessivi. E Simonini tocca anche la nota dolente dei tempi troppo lunghi per passare dal progetto all'apertura dei cantieri. "Sono troppo lunghi gli iter autorizzativi. Il tempo medio è intorno ai 5 anni", evidenzia l'ad di Anas che parla di "problema enorme". "Ci sono tanti passaggi ripetuti. Ad esempio, c'è la Via che rientra più volte nell'ambito delle procedure" o, spiega, "la verifica di ottemperanza che è una delle ultime fasi e che, invece, si potrebbe fare durante i lavori". "L'Anas -dice - è impegnata a trasferire alle autorità competenti le proprie proposte migliorative". C'è poi la partita dello scorporo di Anas dal gruppo Fs. "Non c'è ancora una tempistica di distacco dalle Ferrovie" e "non so se quest'anno potrà avvenire perchè abbiamo approvato adesso un bilancio che va a consolidare quello di Fs, che è in fase di acquisizione di Alitalia", dice Simonini. "Quindi le cose si complicano un poco", sottolinea. "La continuità di una presenza di Anas nel Gruppo FS Italiane è ovviamente rimessa alle decisioni politiche che il Governo intenderà assumere al riguardo", precisa. "Anas - aggiunge - presenta attività che, sia pure incentrate su una specifica tipologia di infrastrutture, quelle stradali, possono e devono risultare sinergiche con quelle svolte da altre società del Gruppo FS, quali in particolare Italferr e RFI nell’ambito della pianificazione e realizzazione di infrastrutture. ANAS, in attesa delle richiamate decisioni di Governo, procede quindi nel percorso di integrazione nel Gruppo FS, di cui l’adozione di processi e procedure comuni rappresenta un necessario passaggio".