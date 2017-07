ANAS: SI AGGIUDICA FINANZIAMENTI EUROPEI PER GRA, SMART ROAD A2 E A19

14 luglio 2017- 16:10

Roma, 14 lug. (AdnKronos) - Anas si aggiudica finanziamenti della Commissione Europea per la realizzazione di importanti opere necessarie per il potenziamento tecnologico e l’innovazione della propria rete infrastrutturale. Le arterie interessate sono l'A90 Grande Raccordo Anulare di Roma e il progetto Smart Road lungo l'A2 Autostrada del Mediterraneo e l'A19 Palermo-Catania. L’azienda delle strade ha ricevuto il via libera dall’Europa per l’ottenimento di contributi europei per 21 milioni di euro dal “Programma Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020 (PON)”, gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il progetto “Installazione di infrastruttura tecnologica avanzata Smart Road per la connettività di utenti ed operatori Anas sull’Autostrada A3 Salerno Reggio Calabria (ora A2 “Autostrada del Mediterraneo”) e sul Raccordo Autostradale RA02 Salerno Avellino”. Si tratta di uno degli interventi avviati da Anas per implementare la tecnologia Smart Road e promuovere soluzioni ITS (applicazioni per la sicurezza stradale e per la security del trasporto) a contenuto fortemente innovativo lungo la rete in gestione Anas.