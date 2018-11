7 novembre 2018- 20:10 Anas: si dimette ad Armani

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - L’Amministratore delegato di Anas Gianni Vittorio Armani ha comunicato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ed al gruppo Fs Italiane le proprie dimissioni, in considerazione del mutato orientamento del Governo sull’integrazione di Fs Italiane e Anas. E' quanto si legge in una nota diffusa dalla stessa Anas. Il gruppo Fs Italiane "ha ringraziato l’Amministratore delegato Armani per il lavoro svolto in questi anni nel ristrutturare l’azienda", si legge ancora.