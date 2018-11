15 novembre 2018- 20:05 Anas: si prepara ricambio a vertice, il 27 novembre assemblea su nomine/Adnkronos

Roma, 15 nov. (AdnKronos) - Conto alla rovescia per le nuove nomine ai vertici di Anas. E' stata convocata per il 27 novembre prossimo, secondo quanto s'apprende da fonti vicine al dossier, l'assemblea della società con all'ordine del giorno la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Il nuovo board dovrebbe poi riunirsi il giorno successivo per il conferimento delle deleghe al nuovo amministratore delegato. In vista dell'assemblea che si terrà tra poco meno di due settimane, la scelta della nuova squadra dovrà maturare, dunque, necessariamente, a stretto giro di posta. Subito dopo le dimissioni dell'ex amministratore delegato, Gianni Vittorio Armani, annunciate il 7 novembre scorso e l'azzeramento dell'intero cda, lo stesso ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, aveva indicato già per questa settimana una possibile decisione sulla nuova squadra di vertice, pur sottolineando di "non avere fretta e avere più fretta di fare un'operazione corretta e aprire una nuova stagione". "Stiamo cercando di chiudere il dossier", ha poi riferito ieri. "Ci vuole un po' di tempo ma le persone giuste al posto giusto fanno un gran cambiamento". Sul ricambio al vertice, una possibile soluzione, che, al momento, sembrerebbe essere quella più probabile è quella di scelta interna all'azienda. Nella 'rosa' dei candidati, circolano, infatti, i nomi di Ugo Dibernardo, responsabile della manutenzione, che potrebbe rivestire l'incarico di amministratore delegato e quello di Roberto Massi alla presidente. Carica per la quale si era subito parlato di Giuseppe Bonomi, che si è tirato, però, indietro per i suoi impegni, come lui stesso ha spiegato, in Arexpo.