Anas: si prepara ricambio a vertice, il 27 novembre assemblea su nomine/Adnkronos (2)

15 novembre 2018 Anas: si prepara ricambio a vertice, il 27 novembre assemblea su nomine/Adnkronos

(AdnKronos) - Dopo la nomina del cda, rimane da sciogliere il nodo societario della revoca della fusione per incorporazione di Anas nel gruppo Fs, varata poco meno di un anno fa dal Governo Gentiloni, e il nuovo assetto della società delle strade. Un'operazione, quella dell'integrazione tra strade e binari, messa subito nel mirino dal nuovo governo gialloverde. Anche, oggi, il ministro Toninelli ha ribadito quella che dovrà essere la nuova 'mission' dell'Anas fuori dal perimetro delle Ferrovie. Anas "deve tornare a occuparsi solo di progettazione, gestione, costruzione, manutenzione e messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, deve lavorare per la sicurezza dei cittadini", ha detto parlando al Senato. Ed è "con l’unico obiettivo dell’interesse nazionale" che "in questi mesi abbiamo valutato le criticità della fusione Fs-Anas sulle quali il mio dicastero ha svolto gli approfondimenti necessari, anche attraverso la consultazione di esperti e degli operatori interessati, i quali hanno evidenziato dal punto di vista tecnico tutti gli elementi di debolezza dell’integrazione, anzitutto sul piano industriale, oltre alla totale mancanza di sinergie"."Le nostre azioni - ha spiegato il ministro - si sviluppano su tre assi principali. In primo luogo, la vigilanza sull’attività gestionale di Anas per manutenzione e sviluppo delle strade, che sono patrimonio pubblico statale. In secondo luogo, promuovendo il potenziamento delle funzioni tecniche di Anas e, particolarmente, la progettazione e la realizzazione degli interventi. In terzo luogo, promuovendo la manutenzione e conservazione delle infrastrutture esistenti. L’assetto societario futuro di Anas sarà deciso tenendo presenti le prospettive di Anas di rispondere a questi orientamenti".