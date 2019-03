12 marzo 2019- 14:11 Anas: Simonini, 'in primi 2 mesi 2019 approvati 102 progetti per 447 mln'

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - Dal primo gennaio al 28 febbraio scorso, Anas ha approvato 102 progetti per un totale di 447 milioni. A riferirlo è stato l'amministratore della società del gruppo Fs, Massimo Simonini, nel corso di un'audizione alla Camera. Di questi 98 progetti riguardano la manutenzione ordinaria a fronte di un investimento di 187 milioni e 4 progetti per nuove opere per 260 milioni complessivi.