8 gennaio 2019- 17:18 Anas: Toninelli, tornerà ad essere efficiente, la ribalteremo come calzino

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "Fino ad oggi Anas come principale stazione appaltante, non ha fatto bene il proprio mestiere. Mi pare che sia un’eredità dal passato e molto collegato ad un certo modo fallimentare di fare politica". Ma ora, con un nuovo amministratore delegato, un nuovo presidente, un nuovo Cda "tornerà ad essere una società importante ed efficiente. Da lì partiremo per ribaltarla come un calzino". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli a 'Dataroom' sul 'Corriere Tv'."Sono convinto che al massimo in cinque anni acquisirà, anche come immagine nei confronti dei cittadini, una reputazione che corrisponde a ciò che Anas merita", sottolinea Toninelli.