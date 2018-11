7 novembre 2018- 21:01 Anas: Toninelli, vento sta cambiando, più tecnici che progettano e costruiscono

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Il vento sta cambiando anche in #Anas. Al passato lasciamo sprechi, stipendifici e manovre meramente finanziarie. Per il futuro lavoriamo a una nuova Anas con meno gente dietro la scrivania e più tecnici che progettano, costruiscono e mantengono sicure le nostre strade". Così su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli dopo che l'ad di Anas Gianni Vittorio Armani ha comunicato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ed al gruppo Fs Italiane le proprie dimissioni, in considerazione del mutato orientamento del Governo sull’integrazione di Fs Italiane e Anas.