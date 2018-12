13 dicembre 2018- 13:36 Ance: Angelica Donati nuova delegata Giovani a internazionalizzazione

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - Dopo la nomina di Regina De Albertis alla guida di Ance Giovani, l’associazione ha eletto oggi Angelica Krystle Donati come delegata all’internazionalizzazione e membro del Consiglio di Presidenza per il prossimo triennio. Laureata in Management alla London School of Economics (LSE), Angelica Krystle Donati ha maturato un’esperienza decennale nel settore delle costruzioni e dello sviluppo immobiliare, del marketing e della finanza. Oggi lavora nel business di famiglia in qualità di ceo di Donati Immobiliare Group SpA, un “property developer” internazionale che l’imprenditrice ha costituito nel 2012 con l’obiettivo di gestire le operazioni di sviluppo immobiliare della Donati SpA.“Sono orgogliosa di poter continuare a contribuire all’internazionalizzazione di Ance Giovani, aprendo il settore delle costruzioni alle nuove sfide e opportunità che provengono dai mercati esteri” – ha commentato Angelica Donati – “L’obiettivo per il prossimo triennio è quello di costruire su lavoro fatto nei primi tre anni di vita del Gruppo Internazionalizzazione. Abbiamo tre chiari obiettivi: attività operative, formative ed istituzionali”. Ance Giovani infatti continuerà la collaborazione con il gruppo della PMI Internazionale guidato da Gaetano Vecchio, oltre a supportare la partecipazione di Ance Giovani a Dubai 2020. Dal dato formativo, saranno organizzati una serie di incontri e seminari con l’obiettivo di dare alle imprese le competenze necessarie per lavorare all’estero, oltre a incontri più tecnici con alcune delle strutture in cui si articolano le istituzioni europee in modo da capire come si sta formando la programmazione per i prossimi anni.