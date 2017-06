ANCE: CAMPANA NOMINATO NUOVO PRESIDENTE

21 giugno 2017- 12:40

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - Sarà Giuliano Campana, presidente dell’impresa Campana Costruzioni di Brescia, a guidare l’Ance, l'associazione nazionale costruttori, nei prossimi mesi. Campana, vicepresidente con delega all’economico-tributario e fiscale dal 2009, subentra, in qualità di vicepresidente elettivo più anziano, al presidente Gabriele Buia, che ha rassegnato giovedì scorso le dimissioni con la volontà di accelerare l’avvio dell’iter di verifica elettorale, previsto per la prossima primavera, così da assicurare all’Ance un nuovo mandato presidenziale di più ampio respiro. “Un incarico”, ha dichiarato Campana, “che accetto con pieno spirito di servizio e con la precisa volontà di continuare a operare lungo la linea già tracciata da questa Presidenza”. “Nell’assoluta certezza – prosegue – che il nostro sistema associativo saprà dare ancora una volta prova della compattezza e dello spirito di squadra necessari per affrontare uniti questa nuova e importante fase della vita dell’Ance”.