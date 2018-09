26 settembre 2018- 18:25 Ance: domani a Padova prima tappa di 'Itinerario veneto'

Padova, 26 set. (AdnKronos) - Giovedì 27 settembre alle ore 16 al Cento Culturale San Gaetano a Padova si terrà il primo incontro di Itinerario Veneto dal titolo “ConfrontiAMO Padova” che mette al centro modelli, esempi ed esperienze per un nuovo sviluppo della città. Interverranno sul tema: il vicepresidente Ance Veneto Giovani, Matteo Corazza che aprirà i lavori; la senior expert della Wien Smart City Agency, Pamela Mühlmann, che illustrerà il modello il modello di sviluppo della città di Vienna e seguirà, poi, un’intervista a Flavio Tosi sul caso Verona. La giornata svilupperà poi un dibattito su “Padova: quale percorso verso il futuro?” con gli interventi del consigliere comunale con delega all’Innovazione, Enrico Fiorentin; il direttore generale Interporto di Padova Spa, Roberto Tosetto; la rappresentante di Ance Veneto Giovani, Alessandra Salvalajo. I lavori saranno chiusi dal presidente di Ance Veneto Giovani, Giovanni Prearo che commenta così l’idea di organizzare questo incontro: “abbiamo deciso di mettere sotto i riflettori la città di Padova convinti che per non perdere il treno del futuro sia necessario riflettere sui fattori di sviluppo. Infatti lo sviluppo della città non coinvolge solo l’aspetto urbanistico, ma è un fattore sistemico che riguarda turismo, vivibilità, ricchezza, qualità della vita, occupazione, sostenibilità e crescita. Ed è proprio per questo che abbiamo coinvolto profili e competenze diverse per trovare le soluzioni per sbloccare una città in stand by che ha tutte le carte in regola per guardare al futuro”.