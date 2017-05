ANCI: A VICENZA AVVIATA MACCHINA ORGANIZZATIVA PER ASSEMBLEA NAZIONALE

12 maggio 2017- 11:49

Vicenza, 12 mag. (AdnKronos) - Sono iniziati i preparativi per l’assemblea generale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) che si terrà a Vicenza dall’11 al 13 ottobre prossimi. Ieri il sindaco Achille Variati, Veronica Nicotra, segretario generale dell'Anci, rappresentanti dell’Unione Province d’Italia (Upi) di cui Variati è presidente, e della Fiera hanno effettuato un sopralluogo nei locali del quartiere fieristico, ed in particolare nel nuovo padiglione, dove si svolgerà l’importante evento che ospiterà le massime cariche dello Stato e migliaia di presenze fra amministratori, relatori, visitatori, ospiti e giornalisti, oltre a decine di eventi.“È la prima volta che Vicenza ospita l’assemblea nazionale dell’Anci - ha detto Variati - Si tratta quindi di una grande occasione di visibilità per la nostra città poiché in quei giorni è prevista la presenza delle massime cariche dello Stato, di tantissimi sindaci e ospiti importanti, a pochi giorni dall’inaugurazione della grande mostra su Van Gogh in Basilica Palladiana del 7 ottobre. Vicenza sarà quindi un punto di riferimento per l’arte e la cultura, grazie alla grande mostra, e per la politica nazionale con l’assemblea dell’Anci, con particolare attenzione per le amministrazioni locali che rappresentano le istituzioni più vicine alle esigenze dei cittadini. Ringrazio Anci per aver scelto Vicenza per la sua assemblea annuale e sono sicuro che Vicenza e i vicentini sapranno sfruttare al meglio questa opportunità che porterà benefici anche per l’economia grazie all’indotto”.