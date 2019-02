22 febbraio 2019- 16:12 Anci: Pavanello (Veneto), 'Comuni motore di autonomia' (2)

(AdnKronos) - "L’autonomia è sicuramente essere uno strumento per valorizzare e lavorare sui beni comuni. Un’autonomia che non deve dimenticare la lezione di Don Sturzo che vedeva proprio nei Comuni il motore del percorso federalista al Nord e ancor di più al Sud. Un’autonomia che, prendendo in prestito proprio le sue parole, può contrastare un centralismo burocratico e amministrativo che ha finito per rendere sempre più soffocante il peso del potere centrale. Peso che presto si è trasformato in vero e proprio macigno che ha impedito al Mezzogiorno non solo un armonico sviluppo economico, ma anche una crescita civile e politica che favorisca l’emergere delle migliori energie locali”, spiega. “Oggi più che mai – conclude Pavanello - abbiamo bisogno di rimettere al centro i beni comuni che sono l’unica via per impedire che anche in Veneto si infiltrino fenomeni pericolosi come quelli scoperti negli ultimi giorni. Solo i beni comuni possono ristabilire quella sintonia tra istituzioni Comune compresi e cittadini e permettere in particolare ai nostri giovani di avere fiducia nel futuro”.