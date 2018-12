8 dicembre 2018- 10:36 Ancona: Anzaldi, Salvini contro Serie A dopo crollo Ponte oggi in piazza, vergogna

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - "In un momento di dolore, lutto e incredulità per tutto il Paese a causa della tragedia della discoteca di Corinaldo, è sorprendente che il ministro dell’Interno Salvini non sospenda la manifestazione di piazza del suo partito". Lo dichiara Michele Anzaldi del Pd. "Invece di stare al Viminale ad assolvere alla sua funzione, invece di appurare cosa è ha portato alla morte di quei ragazzi e di quella madre, invece di impegnarsi a tranquillizzare famiglie e giovani alla vigilia di feste e cenoni che un episodio del genere non dovrà più accadere, il ministro sarà sul palco a tenere un comizio politico. Veramente imbarazzante e stupefacente una mancanza di rispetto del genere", sottolinea. "Era stato proprio il leader della Lega -ricorda il deputato dem- a chiedere lo stop del campionato di calcio dopo la tragedia del Ponte di Genova: richiesta di attenzione e sensibilità solo quando riguarda gli altri, umanità a giorni alterni".