8 dicembre 2018- 15:22 Ancona: Conte, governo deve intervenire, mai più tragedie simili

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - "Una tragedia che vede il decesso del nostro bene più prezioso, dei nostri figli, e anche di una mamma. Sette feriti in codice rosso. Questo ci interroga, ci costringe ad intervenire prontamente". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ad Ancona. "Fermo restando il compito della magistratura di accertare precisamente le responsabilità, l'autorità di governo deve capire subito le prime ragioni a caldo per prevenire e fare in modo che non accadano più", ha aggiunto.