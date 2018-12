8 dicembre 2018- 15:37 Ancona: Conte, governo deve intervenire, mai più tragedie simili (2)

(AdnKronos) - "Oggi -prosegue Conte- c'è il commosso pensiero a queste giovani vittime, alla mamma, ai tanti feriti, ai loro familiari che stanno soffrendo. Soffriamo tutti con loro. Ma dobbiamo anche interrogarci sul perché di questa tragedia. La magistratura è già al lavoro per compire tutti gli accertamenti del caso ma l'autorità di governo devi porsi subito gli interrogativi per prevenire e perché tragedie simili non si ripetano".