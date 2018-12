8 dicembre 2018- 12:43 Ancona: Conte in giornata in Prefettura capoluogo marchigiano

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si recherà in giornata ad Ancona per un incontro in Prefettura in riferimento a quanto accaduto nella discoteca di Corinaldo, nelle Marche. Si legge nel sito di palazzo Chigi.