8 dicembre 2018- 13:25 Ancona: Fraccaro, profondo cordoglio per vite spezzate

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - "Quanto accaduto nella discoteca di Corinaldo, vicino ad Ancona, sconvolge e addolora l’intero Paese. Esprimo profondo cordoglio per le sei vite spezzate da una tragedia assurda e inaccettabile. È doveroso accettare fino in fondo le responsabilità. Ai feriti, alle 7 persone in pericolo di vita e ai loro familiari va tutta la mia solidarietà”. Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.