8 dicembre 2018- 10:14 Ancona: M5S, cordoglio e vicinanza, notte drammatica

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - "Quanto accaduto poche ore fa in una discoteca di Corinaldo in provincia di Ancona ci lascia tutti attoniti, quella appena conclusa è una notte drammatica per il nostro paese. Cinque ragazzi giovanissimi e una donna travolti e uccisi, come in altre occasioni probabilmente il panico e una cattiva organizzazione dell'emergenza hanno provocato un'inammissibile tragedia". Così in una nota congiunta i capigruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera e al Senato Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli."Esprimiamo il nostro cordoglio ai parenti delle vittime e la massima vicinanza a tutta la comunità. Ci auguriamo che le persone ferite, alcune in modo grave, possano riprendersi al meglio con il supporto delle strutture sanitarie. Seguiamo costantemente la situazione e aspettiamo di conoscere tutta la verità grazie al lavoro degli inquirenti", conclude il testo.