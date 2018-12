8 dicembre 2018- 10:10 Ancona: Meloni, impietrita di fronte tragedia, colpire responsabili

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - "Da italiana e da mamma rimango impietrita di fronte alla tragedia che ad Ancona, in un locale, trasforma un concerto in una vera e propria strage". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni"Muoiono cinque adolescenti e una mamma, che presumibilmente si trovava lì per proteggere i suoi figli. Altri ragazzi, troppi, sono in ospedale, diversi in condizioni gravi. Prego per loro e per le loro famiglie. E spero che si faccia tutto ciò che è umano per conoscere le cause e colpire gli eventuali responsabili".