8 dicembre 2018- 09:20 Ancona: minuto di silenzio aula Camera per tragedia

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - L'aula della Camera, riunita per l'esame della manovra, si è raccolta in un minuto di silenzio per la tragedia di questa notte a Corinaldo dove hanno perso la vita 6 persone.