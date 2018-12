8 dicembre 2018- 08:50 **Ancona: Salvini, troveremo responsabili, minuto silenzio in piazza**

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - "Non si può morire così a quindici anni, un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. E un impegno: trovare i responsabili di queste sei vite spezzate, chi per cattiveria, stupidità o avidità ha trasformato una serata di festa in una tragedia". Lo scrive Matteo Salvini su Fb."Oggi alle 11 -aggiunge il ministro dell'Interno a proposito della manifestazione della Lega oggi nella Capitale- in Piazza del Popolo un minuto di silenzio per ricordare questi ragazzi".