8 dicembre 2018- 10:53 Ancona: Speranza, non si può morire così

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - "Che strano questo 8 dicembre. Sono in aula a votare contro la manovra di bilancio, ma la testa non puo' non andare ai ragazzi che stanotte hanno perso la vita nelle Marche in un tragico incidente di cui bisognerà al piu' presto chiarire ogni aspetto. In un Paese civile non si puo' morire cosi'". Lo scrive, in una nota, il coordinatore nazionale di Articolo Uno-Mdp, Roberto Speranza."Per me 8 dicembre significherà per sempre Antonio Luongo. Chi lo ha conosciuto -aggiunge Speranza, riferendosi all'ex parlamentare (dal 1999 al 2013) e ex segretario del Pd lucano, morto l'8 dicembre 2015, a Potenza, all'età di 57 anni- puo' capire facilmente perchè. In questi anni mi sono chiesto spesso cosa avrebbe pensato del tempo politico che stiamo vivendo. Chissà... Quel che è certo è che Antonio mi manca e che la sua assenza ha lasciato un vuoto incolmabile".