8 dicembre 2018- 09:18 Ancona: stop esame manovra, alla Camera cordoglio gruppi per tragedia

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - I lavori della Camera, convocata alle 9, per l'esame della manovra sono stati interrotti in avvio di seduta: tutti i gruppi parlamentari stanno infatti intervenendo sulla tragedia di questa notte a Corinaldo. Il primo a intervenire è stato Emanuele Fiano del Pd. "Spero che oggi l'aula terrà un comportamento consono visto quanto accaduto". Al termine dell'intervento del deputato dem è partito un applauso dell'aula e i deputati, compreso il presidente di turno Ettore Rosato, si sono alzati in piedi.