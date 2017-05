ANCORA TEMPORALI, POI 'DOPPIETTA' HANNIBAL E SCIPIONE PORTA IL CALDO

25 maggio 2017- 12:53

Roma, 25 mag. - (AdnKronos) - Un nucleo instabile interessa il Sud, tempo in miglioramento al Centro. Piogge e temporali colpiscono buona parte delle regioni meridionali mentre andrà via via migliorando sul medio Adriatico e sul Lazio. Lo annuncia la redazione de 'iLMeteo.it', aggiungendo che piogge più significative, nel pomeriggio, arriveranno tra Campania, Lucania, Salento e Calabria. Sole prevalente e clima caldo invece sul medio/alto Tirreno, sulle Isole maggiori e al Nord, salvo qui qualche raro fastidio sui rilievi del Triveneto e sulle aree del Garda."Per il resto della settimana e nel weekend prenderà il sopravvento l’alta pressione di Hannibal, in rinvigorimento su tutto il Paese, con sole e bel tempo ovunque" ricorda Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito, evidenziando "per domani e per sabato una ventilazione abbastanza sostenuta da Nord, sulle regioni del medio e basso Adriatico, ioniche e meridionali con temperature, su queste aree, più fresche. Molto mite altrove, fino a 30° in Sardegna, 26/28° sulle pianure del Nord e del medio-alto Tirreno".Il bel tempo dovrebbe proseguire per tutto il mese e anche oltre, con probabile staffetta tra anticicloni nordafricani: Hannibal lascerà Scipione verso il ponte del 2 giugno. Prospettive, quindi, di clima soleggiato, stabile e sempre più caldo a oltranza.