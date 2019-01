15 gennaio 2019- 16:21 Andreotti: Mannino, 'Non era Belzebù e non ha mai incontrato Bontade...'

Palermo, 15 gen. (AdnKronos) (di Elvira Terranova) - "Di una cosa sono certo: nessuno dei tratti della demonizzazione che hanno tentato di fare con Andreotti risponde a verità. Lui non ha mai incontrato il boss Bontade. Era un personaggio così complesso e maturo da non avere nessuna ragione da incontrare Bontade. Insomma, Andreotti non era Belzebù..". Calogero Mannino, che ad agosto compirà 80 anni, ex democristiano di ferro, è stato più volte ministro con Giulio Andreotti Presidente del Consiglio. In occasione dei cento anni dalla nascita di Andreotti, Mannino ricorda in una intervista all'Adnkronos la figura del suo ex leader di partito. Mannino ricorda l'inizio della sua carriera politica nella vecchia Democrazia cristiana: "Parto da un punto distante - dice - cioè la mia collocazione, il mio crescere dentro la Dc, nel senso anagrafico, da ragazzino dell'azione cattolica. La posizione di Andreotti è sempre stata guardata con ammirazione, ricordo ad esempio il congresso di Firenze del 1959, ma al tempo stesso con distanza, Noi ragazzi dell'azione cattolica eravamo dossettiani".