15 gennaio 2019- 16:21 Andreotti: Mannino, 'Non era Belzebù e non ha mai incontrato Bontade...' (2)

(AdnKronos) - "Da questo punto di partenza, di grande distanza pur accompagnata da una notevole considerazione della personalità di Andreotti, negli ultimi anni, avendo fatto parte del governo di Andreotti, sono passato a una consapevolezza più matura e più critica della funzione e della posizione di Andreotti", dice Mannino. "Non solo nella storia della Dc ma nella storia del paese. Al punto tale che dico: Su Andreotti pesano due pregiudiziali: una negativa, che è quella che gli hanno creato come immagine di questo brutto film di Sorrentino (Il Divo ndr) e l'altra con il 'santino' - racconta ancora Calogero Mannino - Andreotti non è certamente Belzebù, e un po' difficile è anche la figura del 'santino', perché nonostante i processi di beatificazione di Sturzo e Moro, ritengo che le prove della politica non consentano una adesione al modulo della santità".